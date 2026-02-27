Beskedet: Wirtz missar Liverpools match

Liverpool ställs mot West Ham i Premier league.

Då saknas Florian Wirtz.

Foto: Alamy

Florian Wirtz har efter en tuff start i Liverpool börjat få det att släppa. Tysken behövde dessvärre bryta i matchen mot Nottingham Forest då han fick ryggsmärtor.

Inför Liverpools drabbning med West Ham i helgen saknas Florain Wirtz. Det bekräftar tränaren Arne Slot.

– Jag förväntar mig inte att Florian ska vara tillgänglig. Det är en besvikelse, såklart. Och något jag inte förväntade mig efter förra veckan, säger Arne Slot på en presskonferens.

Det är oklart när Wirtz är tillbaka från sin skavank.

Matchen mellan Liverpool och West Ham startar 16.00 på lördagen.