Bildextra: Galna firandet i London

Arsenal är Premier League-mästare för första gången på 22 år.

Då tog ”The Gunners”-supportrarna till Londons gator för att fira.

Foto: Alamy

Efter en makalös säsong fick Premier Leagues titelstrid till sist sitt avgörande i går, tisdag. Jagande Manchester City behövde alla tre poäng borta mot Bournemouth för att hålla liv i racet in till den sista omgången som spelas på söndag, men efter ett tidigt mål av Junior Kroupi fick Pep Guardiolas gäng nöja sig med ett kryss.

Därmed är Arsenal ligasegrare för första gången sedan säsongen 2003/04 (när laget gick obesegrat genom säsongen) och den 22 år långa väntan var över för alla rödvita sympatisörer.

Samtligt som Mikel Arteta, Viktor Gyökeres och kompani firade PL-titeln i kavaj tog ”The Gunners”-supportrarna till Londons gator och vilda festscener utspelade sig i den engelska huvudstaden.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy