Uppgifter: Storklubb förhandlar med Häcken

Silas Andersen drar till sig intresse.

Enligt portugisisk media har Sporting tagit kontakt med Häcken för en övergång.

Tidigare i veckan kom de första uppgifterna om att klubbar som FC Köpenhamn, Wolverhampton, FC Köln och Trabzonspor fått konkurrens om Häcken-stjärnan Silas Andersen, 21. Det rör sig om den portugisiska storklubben Sporting Lissabon, tidigare hemvist för succé-svensken Viktor Gyökeres, som enligt portugisiska A Bola ska ha den danska mittfältaren på en lista över eventuella sommarförvärv.

Nu kommer nya och mer konkreta uppgifter.

Tagit första kontakt med Häcken

Portugisiska Record rapporterar under onsdagen att Sporting har tagit en första kontakt med Häcken om en eventuell övergång och initiala förhandlingar mellan klubbarna ska vara inledda. Sporting ser, enligt Record, Andersen som en ersättare till Morten Hjulmand som har rapporterats lämna storklubben under sommarfönstret.

Enligt de portugisiska uppgifterna ska Häcken kräva omkring sju miljoner euro (motsvarande 81 miljoner kronor) för en försäljning. FotbollDirekt kunde redan i vintras rapportera om en prislapp på mellan 80 och 90 miljoner kronor.

FotbollDirekt har även uppgifter om att Häcken fick ett bud på omkring 40 miljoner kronor från en icke namngiven klubb i vintras.