Uppgifter: Malmö FF jagar bosnisk landslagsman

Malmö FF kan värva nytt inför höstsäsongen.

Nail Omerovic, 23, ska vara på klubbens radar enligt Sportske Novosti.

Malmö FF vill värva en ny spelare till sommaren. Det ska röra sig om Nail Omerovic som representerar Bosnien & Hercegovinas A-landslag.

Nu ser det ut som att 23-åringen lämnar den kroatiska klubben Osijek för att flytta till Malmö FF, enligt tidningen Sportske Novosti. Uppgifterna delger att MFF har tagit en första kontakt men fått nobben. MFF är fortsatt intresserade av att säkra upp honom om sommar.

Nail Omerovic står noterad för åtta mål i ligan denna säsong.