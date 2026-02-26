Brittiska uppgifter: Gyökeres-bonus på väg att aktiveras

Arsenal kan snart behöva betala en stor bonus till Sporting efter Viktor Gyökeres framgångar.

Svensken närmar sig totalt 20 mål och assist för klubben.

Viktor Gyökeres jublar. Foto: Alamy

Arsenal värvade Viktor Gyökeres från Sporting för 65 miljoner euro, med ett bonuspaket på 10 miljoner euro. Klubben har redan betalat 1,25 miljoner euro för att svensken spelat mer än 45 minuter i 20 matcher, enligt Football London.

Nu är det dags för nästa steg. Enligt The Sun När måste Arsenal betala ytterligare 500 000 euro (ca 5,3 miljoner kronor) till Sporting när Gyökeres når totalt 20 mål och assist ihop. Han har för närvarande 15 mål och 2 assist.

Bonuspaketet tar inte slut där. När han når 40 mål och assist totalt, väntar ytterligare 500 000 euro.



Bonusen för spelade minuter gäller upp till 80 matcher, vilket totalt kan innebära 5 miljoner (ca 53 miljoner kronor) euro till Sporting när Gyökeres når detta mål.