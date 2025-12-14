Calvert-Lewin poängräddare för Leeds

Leeds såg ut att förlora.

Under söndagen ställdes Leeds mot Brentford i Premier League. Från start i Leeds fanns Gabriel Gudmundsson. Svensken skulle bli inblandad i en straffsituation i den första halvleken.

Svensken skulle ha fällt Brentfords Dango Ouattara och det dömdes straff till en början. Efter en VAR-granskning ångrade sig domaren och Gudmundsson slapp bli syndabock.

Trots det var det Brentford som tog ledningen. Jordan Henderson satte sin första fullträff sedan återkomsten till Premier League. Engelsmannen firade med att hylla sin förre Liverpool-lagkamrat Diogo Jota som gick bort i somras.

Med knappa tio minuter kvar lyckades Leeds kvittera. Dominic Calvert-Lewin nådde högst på ett inlägg och satte 1–1-målet. Anfallaren har gjort mål i fyra raka matcher.

