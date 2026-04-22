Chelsea förnedrade – sämst på 114 år

Chelsea åkte på sin femte raka förlust i Premier League under tisdagen.

Londonlaget riskerar nu att gå miste om Europaspel nästa säsong.

Chelsea befinner sig i en minst sagt tung period. Klubben åkte nyligen ur Champions League efter totalt 8–2 mot Paris Saint-Germain. I Premier League är Londonlaget inne i sin värsta form på över 100 år.

Under den kritiserade tränaren Liam Roseniers ledning har Chelsea förlorat sina fem senaste matcher i ligaspelet, utan att göra ett enda mål framåt. Det har inte klubben varit med om sedan november 1912, alltså för nästan 114 år sedan.

Den mindre smickrande bedriften fullbordades efter 3-0 borta mot Brighton & Hove Albion under tisdagen. Resultatet innebär att sydkustlaget går förbi Chelsea och därmed övertar sjätteplatsen i tabellen, vilket innebär spel i Europa League nästa säsong.

Chelsea ligger i dagsläget sjua med 48 inspelade poäng, vilket är lika många som Brentford och Bournemouth. Båda lagen har däremot en match mindre spelade och har därmed goda chanser att knipa även Conference League-platsen från Londonlaget.