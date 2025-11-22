Chelsea slog Burnley – oro kring stjärnan

Chelsea slog Burnley med 2–0 i Premier League.

Londonklubben klev upp på en andraplats i tabellen efter segern.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen drog Premier League i gång efter ett landslagsuppehåll. Då ställdes Chelsea mot Burnley. Chelsea jagade Arsenal och Manchester City för att hänga med i toppstriden där det krävdes en trepoängare mot Burnley.

I den 37:e minuten spelade Jamie Gittens fram Pedro Neto som nickade in 1–0.

Med minuten kvar av drabbningen slog Chelsea till igen. Marc Guiu tråcklade sig fram i Burnley-försvaret och passade till Enzo Fernandez som smällde in 2–0, vilket blev slutresultatet.

Trots segern uppstod oro i Chelsea när lagkaptenen Reece James byttes ut i halvtid med befarad skada.



