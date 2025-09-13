Chelsea tappade vinst mot Brentford i slutminuterna

Chelsea ledde fram till den 93:e minuten.

Då kvitterade Brentford.

Matchen slutade 2–2.

Under lördagkvällen tog Brentford emot Chelsea i Premier League.

Det var hemmalaget som tog ledningen. Brentford-spelaren Kevin Schade placerade in 1–0-målet till hemmapublikens jubel på Gtech Community Stadium.

I den andra halvleken svarade Chelsea för en kvittering genom Cole Palmer som bytts in. ”The Blues” vände på matchen med fem minuter kvar av ordinarie tid. Moises Caicedo drog till med en kanon strax utanför straffområdet som hittade in bakom Brentford-målvakten Caoimhín Kelleher.

Men Brentford skulle svara. I den 93:e minuten fick Brentford in ett långt inkast som seglade förbi flera spelare och Fabio Carvalho kunde kvittera när han tryckte in 2–2-målet.



