Chelsea-tränaren meddelar – då är stjärnorna tillbaka

Liam Delap och Estêvão brottas båda med skador.

Nu berättar Chelsea-tränaren Enzo Maresca när de väntas vara tillbaka.

– De är förmodligen tillgängliga nästa match, säger han på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

I de två senaste matcherna har Chelsea behövt klara sig utan stjärnskottet Estêvão, till följd av en muskelskada.

Ett annat nyförvärv, i form av Liam Delap, har i sin tur missat de fyra senaste matcherna till följd av en axelskada.

Nu kommer dock London-klubbens tränare, Enzo Maresca, med positiva nyheter om sina spelare. På en presskonferens meddelar han att de två unga förmågorna ser ut att vara tillbaka i spel redan nästa vecka.

– Det ser bra ut. De spelare vi lämnade utanför truppen mot Cardiff är okej, säger han och utvecklar:

– Vi kommer förmodligen att ha både Liam Delap and Estevao tillgängliga till nästa match mot Aston Villa. Det är positiva nyheter.

Om Ipswich-förvärvet Delaps skada i stort säger Maresca:

– När han skadade sig visste vi inte hur länge han skulle vara borta, men han har gjort väldigt fina framsteg.

Senare idag ställs Chelsea mot Newcastle på bortaplan. Den matchen har avspark klockan 13.30.