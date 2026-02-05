Chelsea-tränarens känga till Arsenal: ”Psykologiska spel”

Liam Rosenior är upprörd.

Chelsea-tränaren tycker inte att rivalen Arsenal visade respekt inför deras match.

– De påverkade mina killar, säger han till Sky Sports.

Foto: Alamy

I tisdags ställdes Chelsea och Arsenal mot varandra i ligacup-semifinalen. En match som ”Gunners” vann med 1–0.

Inför matchen uppstod en situation som Chelseas tränare Liam Rosenior inte tycker är okej. Två dagar efter matchen förklarar Rosenior att en person från Arsenals stab stört Chelseas uppvärmning.

– Det var inte Arsenal-spelarna. Jag är respektfull. Vid uppvärmning har du en egen planhalva och motståndarna sin. Jag har aldrig bett mina stabskollegor kliva på motståndarnas sida. I det ögonblicket tyckte jag inte att de agerade rätt, säger Rosenior enligt Sky Sports och tillägger:

– Jag är inte här för att spela psykologiska spel, jag säger bara vad jag tycker är rätt och respektfullt – förhoppningsvis respekterar vi det, och att andra lag gör det också.

Chelsea ligger femma i Premier League och ställs mot Wolverhampton på lördag.