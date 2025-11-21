Chelseas huvudbry – Palmer med ny skada

Chelsea-stjärnan Cole Palmer har dragits med en ljumskskada under en längre tid.

Nu meddelar tränaren Enzo Maresca att engelsmannen skadat sin tå.

– Tyvärr råkade han ut för en olycka hemma med tån, säger Maresca enligt Mirror.

Foto: Alamy

Chelsea har fått klara sig utan Cole Palmer sedan han åkte på en ljumskskada för drygt en månad sedan. Prognosen i oktober var att han skulle bli borta i sex veckor.

Under fredagen meddelar Chelsea-tränaren Enzo Maresca att Palmer ådragit sig en ny smärre skada. Engelsmannen ska ha skadat sin tå hemma och lär därför bli borta från spel de kommande två veckorna.

– Tyvärr råkade han ut för en olycka hemma med tån. Men det är inget viktigt. Han är definitivt inte tillbaka nästa vecka, säger Maresca enligt Mirror.

Om skadan säger tränaren att han inte vet så mycket.

– Vi vet inte. Det är en fraktur. Det enda vi vet är att han inte är tillgänglig den här veckan och nästa vecka.

Chelsea ställs mot Burnley på lördag klockan 13.30.