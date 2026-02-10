Chelseas missräkning – tappade ledning mot Leeds

Chelsea åkte på en plump mot Leeds.

Londonklubben tappade en tvåmålsledning till 2–2.

Foto: Alamy

Chelsea har gått starkt under nye tränaren Liam Rosenior. Inför tisdagens match mot Leeds hade laget vunnit de senaste fyra ligamatcherna.

Drabbningen med Leeds startade även på bästa sätt för Londonklubben när Joao Pedro satte 1–0 efter 24 minuters spel. I den andra halvleken utökade hemmalaget ledningen till 2–0 på straff genom Cole Palmer.

Leeds skulle ta igen. De tilldelades straff i den 65:e minuten och Lukas Nmecha var säker från elva meter. Knappt fem minuter senare hade Leeds kvitterat. Inbytte Noah Okafor satte 2–2.

Med bara minuter kvar av matchen fick Palmer ett jätteläge framför Leeds kasse men engelsmannen brände det i princip öppna målet. Matchen slutade i delad pott.

Gabriel Gudmundsson spelade hela matchen för Leeds.