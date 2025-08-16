TV: City med premiärkross – Haaland tvåmålsskytt

Manchester City har fått en drömstart på den här säsongen.

4–0 vann man med borta mot Wolverhampton Wanderers i kvällens premiär.

Detta efter bland annat två mål av Erling Haaland.

Manchester City hade en av sina svagare säsonger på länge ifjol, men av årets premiär att döma så ser Pep Guardiolas manskap ut att ha hittat rätt igen.

City ställdes ikväll mot Wolverhampton Wanderers och toppklubben gjorde processen kort med hemmalaget på Molineux.

Visst höll Wolves 0–0 i lite mer än en halvtimme, men efter att Erling Haaland satt dit 1–0 i den 34:e minuten dröjde det bara några minuter innan nyförvärvet Tijjani Reijnders utökade till 2–0.

Haaland själv satte sedan dit 3–0 efter dryga timmen och med lite mindre än tio minuter kvar var det dags för ett annat nyförvärv att skriva in sig i målprotokollet, nämligen Rayan Cherki som i den 81:a minuten fastställde slutresultatet till 4–0.

I nästa omgång ställs Manchester City mot Tottenham på hemmaplan, den matchen spelas nästa lördag.