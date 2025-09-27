Citys smäll: Guardiola bekräftar bakslag

Oro i Manchester City.

Stjärnan Rodri missade matchen mot Burnley på grund av smärta i knät.

– Han sa till oss att han inte var redo att spela, säger tränare Pep Guardiola.

Foto: Bildbyrån

Manchester City slog Burnley med 5–1 i Premier League under lördagen. Ett orosmoln är gällande lagets stjärna Rodri.

Spanjoren var utanför lagets trupp och efter matchen bekräftade tränaren Pep Guardiola att Rodri har ont i sitt knä.

– Jag vet inte i nuläget hur smärtan är i hans knä. Han sa till oss att han inte var redo att spela, säger han på presskonferensen efter matchen.

Rodri noteras för fem framträdanden den här säsongen i Manchester City. Mittfältaren har tidigare haft långa skadeproblem med just sitt knä.