Foto: Alamy

Cole Palmer hattrickskytt och matchhjälte

Nilo Ek
Webbredaktör
Chelsea slog Wolverhampton med 3–1.
Cole Palmer gjorde alla Chelseas mål.

Chelsea tog emot Premier League-jumbon Wolverhampton under lördagen.

Matchens förgrundsfigur skulle bli Cole Palmer. 23-åringen satte alla mål för Londonklubben. De första två var på straff i den 13:e respektive 35:e minuten.

Sedan dröjde det bara tre minuter innan engelsmannen fullbordade sitt äkta hattrick.

Wolverhampton lyckades reducera i den andra halvleken men matchen slutade 3–1 till Chelsea. Det blev seger nummer fyra i rad för Londonklubben i ligan.

