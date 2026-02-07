Cole Palmer hattrickskytt och matchhjälte

Chelsea slog Wolverhampton med 3–1.

Cole Palmer gjorde alla Chelseas mål.

Foto: Alamy

Chelsea tog emot Premier League-jumbon Wolverhampton under lördagen.

Matchens förgrundsfigur skulle bli Cole Palmer. 23-åringen satte alla mål för Londonklubben. De första två var på straff i den 13:e respektive 35:e minuten.

Sedan dröjde det bara tre minuter innan engelsmannen fullbordade sitt äkta hattrick.

Wolverhampton lyckades reducera i den andra halvleken men matchen slutade 3–1 till Chelsea. Det blev seger nummer fyra i rad för Londonklubben i ligan.