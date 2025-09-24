Crystal Palace glädje – duo tillbaka

Crystal Palace har fått ett gldjebesked.

Klubben får tillbaka två spelare inför helgen.

När man ställs mot serieledarna Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace är ännu obesegrade i Premier Leauge och inför omgång sex får Crystal Palace nu ett glädjebesked. Ismaila Sarr och Yeremy Pino är tillbaka från skador och enligt Sky Sports tränade duon för fullt under onsdagen.

Sarr har varit borta från spel sedan han drog på sig en hamstringsskada i mötet med Aston Villa innan landslagsuppehållet. Pino, som nyligen anslöt från Villarreal, tvingades kliva av i halvtid i förra helgens seger mot West Ham efter att ha fått problem med knät.

Båda spelarna ska vara tillgängliga till helgens match mot Liverpool.



