TV: Crystal Palace upp på CL–plats – Guéhi sen hjälte

Crystal Palace är uppe på Champions League-plats.

Detta efter att ha bortaslagit Fulham med 2–1.

Marc Guéhi blev matchvinnare för bortalaget.

Foto: Bildbyrån

Londonderby denna söndagskväll då Fulham tog emot Crystal Palace och det var gästerna som började bäst.

Efter 20 minuters spel så tog bortalaget ledningen, detta då Eddie Nketiah satte dit 1–0 bakom Bernd Leno.

Några minuter före paus så lyckades dock hemmalaget utjämna genom Harry Wilson och i den 54:e matchminuten trodde Fulham att man hade vänt, detta då Emile Smith Rowe satte bollen i mål, men efter en VAR-granskning visade det sig att Samuel Chukwueze tagit emot bollen i en offsideposition i upprinnelsen till målet, som således dömdes bort.

Båda lagen skapade sedan chanser för att avgöra matchen och i matchens slutskede så fick vi också ett avgörande. Palace-kaptenen Marc Guéhi nådde högst på en hörna i den 87:e minuten och nickade distinkt in bortalagets segermål.

Kvällens seger tar Crystal Palace upp på den fjärde och sista Champions League-platsen i Premier League.