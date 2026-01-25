TV: Cunha hjälte för United som vände och vann mot Arsenal

Arsenal tog ledningen tidigt via ett självmål, men Martin Zubimendis misstag gav Bryan Mbeumo chansen att kvittera.

I en målrik andra halvlek drog Manchester United det längsta strået och vann med 3–2.

Foto: Bildbyrån

Arsenal tog emot Manchester United i en stormatch under söndagen.

Arsenal tog kommandot från start och skapade flera halvchanser, där Martin Zubimendi var nära mål redan efter kvarten. Hemmalaget tog ledningen efter drygt 25 minuter när Jurrien Timber hamnade i duell med Lisandro Martinez, som styrde in bollen – registrerat som självmål.

Manchester United svarade snabbt. Zubimendis jättemiss på egen planhalva gjorde att Bryan Mbeumo kunde runda David Raya och sätta 1–1 före paus.

I början av andra halvlek tog United ledningen när Patrick Dorgu sköt ett otagbart långskott, men Arsenal kvitterade senare på hörna. Mikel Merino petade in 2–2 i en rörig situation framför målet.

Dramat fortsatte och Matheus Cunha avgjorde med ett distansskott för Manchester United, som vann med 3–2 på Emirates Stadium.

Gyökeres byttes in i den 58:e minuten men lämnade planen mållös.

Startelvor:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Saka, Jesus, Trossard



Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Dorgu – Mbeumo