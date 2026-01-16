Då är Mohamed Salah tillbaka i Liverpool igen

Mohamed Salah och hans Egypten spelar bronsmatch i Afrikanska mästerskapen i helgen.

Redan nästa vecka väntas han sedan vara tillbaka i Liverpool.

Detta besked kommer Liverpools huvudtränare Arne Slot med.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har varit otillgänglig för Liverpool sedan mitten av december, detta då han varit i väg och spelat Afrikanska mästerskapen med sitt Egypten.

Till helgen väntar bronsmatch mot Nigeria för Salah och Egypten och sedan till nästa vecka väntas stjärnan vara tillbaka i Liverpool.

– Först och främst behöver han spela ytterligare en stor match för Egypten på lördag och sedan kommer han tillbaka till oss och jag är glad att han kommer tillbaka, säger Arne Slot via Liverpools hemsida.

Huruvida Salah kan komma till spel mot Marseille i Champions League nästa onsdag låter dock Slot vara osagt.

– Det är något vi pratar om tillsammans nu.

Salah står den här säsongen noterad för fyra mål och tre assist på 14 matcher i Premier League.