Arsenal stormar mot Premier League-titeln.

Redan nästa vecka kan ”The Gunners” bryta den 22 år långa väntan.

Här är alla förutsättningar inför slutstriden.

Titelstriden i Premier League såg ut att bli en riktig nagelbitare och gick mot en målskillnadsaffär. Sedan tappade jagande Manchester City plötsligt poäng mot mittenlaget Everton och slungade Arsenal rakt upp i förarsätet.

Fem poäng skiljer PL-ledaren Arsenal från Manchester City, som har en match mindre spelad, med tre ordinarie omgångar kvar att spela. Om ”The Gunners” vinner sina sista tre matcher (West Ham, Burnley, Crystal Palace) kommer London-klubben att få lyfta titeln för första gången på 22 år, oavsett hur det går för Manchester City.

Men om det vill sig väl för Arsenal kan Mikel Artetas gäng få fira betydligt tidigare. Faktum är att titelstriden kan avgöras redan på onsdag den 13 maj.

Så vinner Arsenal ligan nästa vecka

För att Premier League-pokalen ska kunna lyftas så tidigt krävs det en kombination av flera olika resultat. Manchester City måste förlora hemma mot Brentford på lördag, samtidigt som Arsenal måste vinna bortaderbyt mot West Ham på söndag. Vid ett sådant utfall skulle åtta poäng skilja lagen åt inför Citys match mot Crystal Palace (som tillhör omgång 31) med bara nio poäng kvar att spela om.

Om Manchester City skulle förlora eller spela oavgjort hemma mot Crystal Palace på onsdag den 13 maj skulle det innebära att titelstriden är över och att Arsenal krönts till Premier League-mästare.

Vid en City-seger mot Palace skulle fem poäng skilja lagen åt med bara två omgångar kvar att spela (sex poäng att spela om). Då räcker det för Arsenal med att vinna en av de kvarvarande två matcherna, mot Burnley och Crystal Palace, för att göra avståndet i tabellen ointagligt. Det räcker även med att Manchester City tappar poäng i någon av de sista två matcherna, mot Bournemouth och Aston Villa.

Så kan City vinna PL

Trots att de flesta tyckare och experter håller Arsenal som favoriter inför slutspurten finns det fortfarande en matematisk möjlighet för Manchester City att stå som mästare i slutet av säsongen.

Det krävs dock att ”The Gunners” förlorar mot både West Ham och Burnley, samtidigt som City vinner mot Brentford och Crystal Palace. I så fall skulle Pep Guardiolas lag stå på 77 inspelade poäng, en poäng framför Arsenal (76), inför Manchester Citys näst sista match för säsongen, borta mot Bournemouth. Vid en seger på The Vitality Stadium skulle fyra poäng skilja lagen åt inför Premier League-säsongens sista omgång – vilket skulle innebära att Manchester City krönts till mästare.