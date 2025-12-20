Prenumerera

Foto: Alamy

Där kan du se stormatchen mellan Spurs och Liverpool

På lördag bjuder Premier League på toppmöte.
Tottenham Hotspur tar emot Liverpool hemma.
Här är allt du behöver veta inför matchen.

Liverpools Dominik Szoboszlai (vänster) och Tottenham Hotspurs Destiny Udogie kämpar om bollen under Premier League-matchen på Anfield, Liverpool. Bilddatum: Söndagen den 27 april 2025.
Foto: Alamy

JULIETTE VURAL

Liverpool har haft det tufft på senaste tiden med tre vinster på tio inhemska matcher, och interna problem med stjärnan Mohamed Salah som blev bänkad tre matcher i rad och utelämnad ur truppen till Champions League-matchen mot Inter. Nu kan laget vara tillbaka efter en vinst i CL och i sin senaste match mot Brighton i Premier League, där Salah stod för en assist efter inhopp.

Nu väntar ett viktigt test borta mot Tottenham Hotspur.

Spurs, som har haft en ojämn säsong, kan fortfarande vara ett farligt motstånd mot ett skakigt Liverpool på Tottenham Hotspur Stadium, inte nog med att Tottenham delar en plats med Liverpool på listan av Englands topp sex-lag, också kallat ”The Big Six”.

Inför Matchen ligger Tottenham på elfteplats i tabellen, medan Liverpool ligger på sjundeplats och med bara 4 poäng som skiljer lagen åt fortsätter kampen om Europaplatserna.

  • Arena: Tottenham Hotspur Stadium
  • Datum: 20 december
  • Avsparkstid: 18:30
  • Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama Premier League-matchen mellan Spurs och Liverpool?

Lördagens match går på Viaplay som tillsammans med Amazon äger rättigheterna att visa Premier League i Sverige. Stormatchen i dag går att se på om du har tillgång till Viaplay:s totalpaket via streamingtjänsten eller via Tele2.

Milano, Italien. 9 dec 2025. Alexander Isak från Liverpool FC under UEFA Champions League-matchen mellan Internazionale och Liverpool på Giuseppe Meazza, Milano.
Foto: Alamy

Som TV-tittare är matchen tillgänglig att se via V sport Premium eller V sport UltraHD.

Tottenham Hotspur mot Liverpool – vad kan man förvänta sig?

Ser man till betting-marknaden lutar oddsen mot en bortaseger för Liverpool, medan ett oavgjort resultat värderas lägst. Senast lagen möttes tog Liverpool hem en storvinst med 5–1 på Anfield.

I nuläget ligger Tottenham på 22 poäng och Liverpool på 26 poäng i tabellen, en vinst för Spurs skulle därför sätta Londonlaget hack i häl på scousarna, medan Liverpool har en chans att dra i väg med en sjupoängsledning och ta sig närmare en Europaplats.

Senaste fem matcherna mellan ”Spurs” och ”The Reds”

  • 27 april 2025: Vinst Liverpool (5–1)
  • 6 februari 2025: Vinst Liverpool (4–0)
  • 8 januari 2025: Vinst Tottenham (1–0)
  • 22 december 2024: Vinst Liverpool (6–3)
  • 5 maj 2024: Vinst Liverpool (4–2)

