På lördag bjuder Premier League på toppmöte.
Tottenham Hotspur tar emot Liverpool hemma.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
Liverpool har haft det tufft på senaste tiden med tre vinster på tio inhemska matcher, och interna problem med stjärnan Mohamed Salah som blev bänkad tre matcher i rad och utelämnad ur truppen till Champions League-matchen mot Inter. Nu kan laget vara tillbaka efter en vinst i CL och i sin senaste match mot Brighton i Premier League, där Salah stod för en assist efter inhopp.
Nu väntar ett viktigt test borta mot Tottenham Hotspur.
Spurs, som har haft en ojämn säsong, kan fortfarande vara ett farligt motstånd mot ett skakigt Liverpool på Tottenham Hotspur Stadium, inte nog med att Tottenham delar en plats med Liverpool på listan av Englands topp sex-lag, också kallat ”The Big Six”.
Inför Matchen ligger Tottenham på elfteplats i tabellen, medan Liverpool ligger på sjundeplats och med bara 4 poäng som skiljer lagen åt fortsätter kampen om Europaplatserna.
- Arena: Tottenham Hotspur Stadium
- Datum: 20 december
- Avsparkstid: 18:30
- Streamingplattform: Viaplay
Var kan jag streama Premier League-matchen mellan Spurs och Liverpool?
Lördagens match går på Viaplay som tillsammans med Amazon äger rättigheterna att visa Premier League i Sverige. Stormatchen i dag går att se på om du har tillgång till Viaplay:s totalpaket via streamingtjänsten eller via Tele2.
Som TV-tittare är matchen tillgänglig att se via V sport Premium eller V sport UltraHD.
Tottenham Hotspur mot Liverpool – vad kan man förvänta sig?
Ser man till betting-marknaden lutar oddsen mot en bortaseger för Liverpool, medan ett oavgjort resultat värderas lägst. Senast lagen möttes tog Liverpool hem en storvinst med 5–1 på Anfield.
Radu Dragusin
Korsbandsskada
Slutet av december
Dejan Kulusevski
Knäskada
Slutet av december
James Maddison
Korsbandsskada
Början av maj
Kota Takai
Fotskada
Slutet av december
Yves Bissouma
Vristskada
Slutet av december
Dominic Solanke
Vristskada
Slutet av december
Destiny Udogie
Överbelastning
Början av januari
Pape Sarr
Landslag
After 3 matches
Yves Bissouma
Landslag
After 3 matches
Joel Matip
Korsbandsskada
Missar resten av säsongen
Stefan Bajcetic
Knäsena
Slutet av december
Giovanni Leoni
Korsbandsskada
Början av augusti
Jeremie Frimpong
Muskelskada
Tveksam
Jayden Danns
Knäsena
Okänd
Cody Gakpo
Slag
Början av januari
Wataru Endo
Slag
Början av januari
Joe Gomez
Knäsena
Slutet av december
Dominik Szoboszlai
Vristskada
Tveksam
Mohamed Salah
Landslag
After 3 matches
I nuläget ligger Tottenham på 22 poäng och Liverpool på 26 poäng i tabellen, en vinst för Spurs skulle därför sätta Londonlaget hack i häl på scousarna, medan Liverpool har en chans att dra i väg med en sjupoängsledning och ta sig närmare en Europaplats.
Senaste fem matcherna mellan ”Spurs” och ”The Reds”
- 27 april 2025: Vinst Liverpool (5–1)
- 6 februari 2025: Vinst Liverpool (4–0)
- 8 januari 2025: Vinst Tottenham (1–0)
- 22 december 2024: Vinst Liverpool (6–3)
- 5 maj 2024: Vinst Liverpool (4–2)
