På lördag bjuder Premier League på toppmöte.

Tottenham Hotspur tar emot Liverpool hemma.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

JULIETTE VURAL

Liverpool har haft det tufft på senaste tiden med tre vinster på tio inhemska matcher, och interna problem med stjärnan Mohamed Salah som blev bänkad tre matcher i rad och utelämnad ur truppen till Champions League-matchen mot Inter. Nu kan laget vara tillbaka efter en vinst i CL och i sin senaste match mot Brighton i Premier League, där Salah stod för en assist efter inhopp.

Nu väntar ett viktigt test borta mot Tottenham Hotspur.

Spurs, som har haft en ojämn säsong, kan fortfarande vara ett farligt motstånd mot ett skakigt Liverpool på Tottenham Hotspur Stadium, inte nog med att Tottenham delar en plats med Liverpool på listan av Englands topp sex-lag, också kallat ”The Big Six”.

Inför Matchen ligger Tottenham på elfteplats i tabellen, medan Liverpool ligger på sjundeplats och med bara 4 poäng som skiljer lagen åt fortsätter kampen om Europaplatserna.

Arena: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Datum: 20 december

20 december Avsparkstid: 18:30

18:30 Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama Premier League-matchen mellan Spurs och Liverpool?

Lördagens match går på Viaplay som tillsammans med Amazon äger rättigheterna att visa Premier League i Sverige. Stormatchen i dag går att se på om du har tillgång till Viaplay:s totalpaket via streamingtjänsten eller via Tele2.

Foto: Alamy

Som TV-tittare är matchen tillgänglig att se via V sport Premium eller V sport UltraHD.

Tottenham Hotspur mot Liverpool – vad kan man förvänta sig?

Ser man till betting-marknaden lutar oddsen mot en bortaseger för Liverpool, medan ett oavgjort resultat värderas lägst. Senast lagen möttes tog Liverpool hem en storvinst med 5–1 på Anfield.

Skador och avstängningar Tottenham Spelare Lämna tillbaka Radu Dragusin Korsbandsskada Slutet av december Dejan Kulusevski Knäskada Slutet av december James Maddison Korsbandsskada Början av maj Kota Takai Fotskada Slutet av december Yves Bissouma Vristskada Slutet av december Dominic Solanke Vristskada Slutet av december Destiny Udogie Överbelastning Början av januari Pape Sarr Landslag After 3 matches Yves Bissouma Landslag After 3 matches

Skador och avstängningar Liverpool Spelare Lämna tillbaka Joel Matip Korsbandsskada Missar resten av säsongen Stefan Bajcetic Knäsena Slutet av december Giovanni Leoni Korsbandsskada Början av augusti Jeremie Frimpong Muskelskada Tveksam Jayden Danns Knäsena Okänd Cody Gakpo Slag Början av januari Wataru Endo Slag Början av januari Joe Gomez Knäsena Slutet av december Dominik Szoboszlai Vristskada Tveksam Mohamed Salah Landslag After 3 matches

I nuläget ligger Tottenham på 22 poäng och Liverpool på 26 poäng i tabellen, en vinst för Spurs skulle därför sätta Londonlaget hack i häl på scousarna, medan Liverpool har en chans att dra i väg med en sjupoängsledning och ta sig närmare en Europaplats.

Senaste fem matcherna mellan ”Spurs” och ”The Reds”