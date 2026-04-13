Därför lämnar han Liverpool: ”Jag vill spela”

Förra veckan meddelade Liverpool att Andrew Robertson lämnar när säsongen är över. 32-åringen satt på ett utgående kontrakt och det blir ingen förlängning med laget han representerat sedan 2017.

Nu förklarar Robertson varför han inte fortsätter i ”The Reds”.

– Det har pågått diskussioner hela säsongen. Förra sommaren var jag nära att fatta ett beslut och jag bestämde mig för att stanna. Det var samma sak i januari. Det var mer en diskussion med klubben och det var ett öppet och ärligt samtal, säger han enligt tidningen Liverpool Echo.

Försvararen har inte varit given på sin position den här säsongen och har varvat starter med att sitta på bänken. Han menar att mycket av beslutet i att lämna låg i den minskade speltiden.

– Jag vill spela, så det var där diskussionerna började. Det är inte så att jag har dragit tillbaka ett kontrakt eller något, det fanns inget kontrakt på bordet. Det var ett samtal vi alla hade. Det var ett samtal om: ”Okej, det här är vad jag vill göra, jag vill spela och jag tror att jag fortfarande har förmågan att spela”. Jag tror att jag har visat det den här säsongen.

Robertson förklarar vidare:

– Du kan inte bli lovad (starter) i den här klubben – och det är helt okej. Det kan inte bli lovat i vilken klubb som helst. Men det är kanske också dags för historien att ta slut och uppenbarligen tog både jag och ”Mo” (Mohamed Salah) det beslutet i år.

Andy Robertson passar även på att tacka alla supportrar som stöttat honom under de år han spelat i Liverpool. den skotske vänsterbacken noteras hittills för 13 mål och 69 assist på 374 matcher i klubben.