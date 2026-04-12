De Zerbi hyllar Postecoglou: ”Den bästa”

Roberto De Zerbi gör sin första match som Spurs-tränare under söndagen.

Italienaren vet vad han vill se från sitt lag.

– Jag vill se ett Tottenham som under Postecoglou, säger De Zerbi under en presskonferens.

Roberto De Zerbi blev Tottenhams tredje tränare för säsongen 2025/26 när han ersatte Igor Tudor i slutet av mars. Mot Sunderland kommer italienaren göra sin tränardebut för Londonklubben.

På en presskonferens inför mötet med Sunderland reflekterar 46-åringen om vad han vill se från Tottenham. Han drar parallellen till en av sina föregångare.

– Jag vill se ett Tottenham som under Postecoglou. Under min andra säsong i Brighton var Postecoglou här med många av dagens spelare. Hans lag var ett av de bästa när det kommer till spelkvalité. Jag skulle vilja se det igen, säger Roberto De Zerbi

Ange Postecoglou ledde Tottenham till en Europa League-titel i fjol, Spurs första trofé sedan ligacupsegern 2008. I Premier League slutade laget däremot på en fiaskoartad sjuttonde plats och Postecoglu fick sparken när säsongen var färdigspelad.

I dagsläget ligger Spurs ännu värre till. Inför söndagens match mot Sunderland befinner sig laget under nedflyttningsstrecket för första gången sedan januari 2009.

De Zerbi har sju matcher på sig att rädda kontraktet för Tottenham. Klubben har inte spelat i den engelska andradivisionen sedan 1978.