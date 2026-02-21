Declan Rice: ”Man kan inte förlora derbyn mot Spurs”

I morgon ställs Arsenal mot Tottenham Hotspur i ett ”north london derby”.

Då menar hemmalagets mittfältare Declan Rice att mycket står på spel.

– Det är den matchen man inte får förlora, säger han till The Sun.

Foto: Bildbyrån

Efter 27 spelade matcher i Premier League toppar Arsenal tabellen med fem poäng ner till Manchester City, som har en match mindre spelad.

För Tottenham Hotspurs del går det klart tyngre då man endast har fem poäng ner till nedflyttningsplatsen och nyligen har sparkat huvudtränaren Thomas Frank.

I morgon, söndag, ställds de två huvudstadsklubbarna mot varandra i ett ”north london derby”. Då menar ”The Gunners” Declan Rice att han har fått höra ett par väl valda ord av sin lagkamrat.

– Jag minns att Saka sade att man inte kan förlora derbyn mot Spurs. Det här är den perfekta matchen att svara på det, säger Rice till The Sun och fortsätter:

– För supportrarna, spelarna, ledarna och alla – det är den här matchen man inte får förlora, konstaterar han.

Derbyt mellan Arsenal och Tottenham har avspark klockan 17.30 i morgon.