Deeneys råd till Isak: Borde sabotera träningar

Alexander Isaks framtid i Newcastle är fortsatt osäker.

Nu uppmanar förre Premier League-profilen Troy Deeney svensken att ta till drastiska metoder för att få till en flytt – genom att sabotera träningarna.

Det har inte undgått någon att Alexander Isak vill lämna Newcastle – men flytten dröjer. Nu får svensken ett oväntat råd från förre Premier League-profilen Troy Deeney: sabotera träningarna för att tvinga fram en övergång.

I en krönika i The Sun berättar Deeney om hur han själv gick till väga när han pressade fram en flytt från Walsall till Watford 2010.

– Min agent sa att jag skulle göra allt normalt, men så fort en boll var i spel skulle jag förstöra träningarna, sparka bort bollar och störa spelet. Men det viktigaste var att ingen utanför fick veta vad som pågick, skriver Deeney.

Metoden var långt ifrån behaglig, medger han själv.

– Du gick hem och kände dig skyldig för att du betett dig som en idiot mot lagkamrater som du faktiskt gillade.

Deeney menar samtidigt att Isak och hans agenter borde ha valt samma strategi i dag, i stället för att som nu träna vid sidan av lagkamraterna i Newcastle och samtidigt göra offentliga uttalanden i sociala medier.