Diasi tillbaka på planen: ”Situationen innan var galen”

Axel Disasi lämnade Chelsea FC på lån till West Ham United efter en tuff period där han isolerats från laget.

– Min situation innan var galen, säger han till The Sun.

Foto: Bildbyrån

Under sin tid i Chelsea hamnade Disasi, tillsammans med Raheem Sterling, utanför truppen och placerades i den brittiska pressen benämnda ”bombgruppen”.

På transferfönstrets sista dag blev det klart att Disasi skulle tillbringa resten av säsongen på lån i West Ham.



– Det var väldigt skönt. Min situation innan var galen. Nu känns det bara positivt att vara en del av något, säger fransmannen till The Sun.

Sedan flytten har han spelat två raka fullmatcher i Premier League, efter att tidigare inte ha fått en enda minut sedan säsongsstarten.



– I Chelsea var det galet, men min bakgrund hjälpte mig att hantera det. Jag höll mig fokuserad, jobbade hårt och hade alltid rätt inställning, berättar Disasi.

Han framhåller att familjens stöd varit avgörande under den tuffa perioden.