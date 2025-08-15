Diogo Jota hedrades i PL-premiären på Anfield
Liverpool spelar premiär i Premier League.
Inför avspark hyllades Diogo Jota på Anfield.
Liverpool och Bournemouth spelade premiärmatchen i Premier League. Inför matchen hyllades Diogo Jota, både utanför Anfield och innan avspark med en tyst minut.
Diogo Jota, som avled i en bilolycka i början av juli, hedrades med flera banderoller på Liverpool-läktarna.
”Rute, Dinis, Duarte, Mafalda – Anfield kommer alltid vara ert hem”, löd orden på en banderoll som riktade sig åt den avlidne spelarens familj.
”För alltid 20, vila i frid Diogo – du går aldrig ensam”, löd en annan.
Diogo Jotas nummer 20 kommer att bli pensionerat i Liverpool och laget spelade med sorgeband.
