Donnarumma: ”Haaland pushade att jag skulle komma hit”

Gianluigi Donnarumma lämnade PSG för Manchester City.

Nu berättar han om övergången och att Erling Haaland spelade en viktig roll i beslutet.



Efter flera år som förstaval i Paris Saint-Germain öppnade värvningen av Lucas Chevalier för en förändring i Gianluigi Donnarummas karriär. Målvakten jagades av flera klubbar, men i slutändan blev det Manchester City som drog det längsta strået.

Enligt Donnarumma själv var Erling Haaland en starkt bidragande faktor.



– När möjligheten dök upp skrev han direkt till mig. Han pushade verkligen för att jag skulle komma, och jag är väldigt tacksam för det, säger han till Sky Sports.

Italienaren beskriver den norske målmaskinen som både vän och mardrömsmotståndare.



– Det är skönt att spela med honom, för att möta honom är fruktansvärt svårt. Han är som en utomjording, säger han.

Donnarumma säger att övergången till Premier League gått bättre än väntat.



– Jag trodde inte att jag skulle få ett så positivt mottagande direkt. Men laget har hjälpt mig mycket, och från första dagen har jag känt mig väldigt välkommen.

Kontraktet med Manchester City sträcker sig till sommaren 2030.