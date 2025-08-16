Max Dowman ses som en jättetalang i Arsenal.

Imorgon kan han komma att göra Premier League-debut.

15-åringen verkar nämligen ha rest med laget till Manchester.

15-årige Max Dowman är Arsenals kanske mest spännande unga spelare just nu.

Under försäsongen har han fått visa upp sig i A-laget och trots sin unga ålder så har han imponerat.

Ännu så har det inte blivit något tävlingsframträdanden för Dowman i Arsenal, men imorgon kan det vara dags.

Supertalangen har nämligen rest med laget till Manchester inför premiären mot Manchester United.

🚨 Max Dowman (15) has travelled this evening with the rest of the Arsenal squad to face Manchester United tomorrow. ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/WadokZDbre — DailyAFC (@DailyAFC) August 16, 2025

Ifall han får debutera i Premier League för Arsenal imorgon återstår att se, stormötet på Old Trafford drar igång vid 17:30 imorgon.