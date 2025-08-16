Dowman kan debutera mot United – rest med till Manchester
Max Dowman ses som en jättetalang i Arsenal.
Imorgon kan han komma att göra Premier League-debut.
15-åringen verkar nämligen ha rest med laget till Manchester.
15-årige Max Dowman är Arsenals kanske mest spännande unga spelare just nu.
Under försäsongen har han fått visa upp sig i A-laget och trots sin unga ålder så har han imponerat.
Ännu så har det inte blivit något tävlingsframträdanden för Dowman i Arsenal, men imorgon kan det vara dags.
Supertalangen har nämligen rest med laget till Manchester inför premiären mot Manchester United.
Ifall han får debutera i Premier League för Arsenal imorgon återstår att se, stormötet på Old Trafford drar igång vid 17:30 imorgon.
