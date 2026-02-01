TV: Dramatik på Old Trafford – Šeško stor hjälte

Det blev galen dramatik i matchen mellan Manchester United och Fulham.

United tappade tvåmålsledningen, men inhoppande Benjamin Šeško blev matchhjälte på stopptid och säkrade lagets tredje raka seger i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Šeško byttes in med kvarten kvar att spela, då United fortfarande ledde med 2–0 på Old Trafford.

Manchester United har tidigare haft problem med att hålla ledningar, och mot slutet av matchen blev det dramatiskt. Domaren John Brooks pekade på straffpunkten för andra gången, och Raúl Jiménez reducerade i den 85:e minuten. Fulham hade dessutom ett mål bortdömt för offside strax innan.

Sju minuter senare kvitterade Kevin med ett elegant avslut bakom Senne Lammens, och ställningen var 2–2.

Men dramatiken tog inte slut där. I den 94:e minuten vände Šeško upp i straffområdet och placerade bollen i krysset – 3–2 och segern var ett faktum. Vinsten innebär Uniteds tredje raka i Premier League.