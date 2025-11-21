Dubbla skador för Liverpool – stjärnan missar matchen

Liverpool har åkt på dubbla bakslag.

Florian Wirtz och Conor Bradley är skadade och missar helgens match.

Foto: Alamy

Liverpool har haft det tufft poängmässigt i Premier League de senaste matcherna. De regerande ligamästarna ligger på en åttondeplats och har åtta poäng upp till tabellen Arsenal.

Under fredagen meddelar Liverpool-tränaren Arne Slot att två spelare är skadade.

Det rör sig prestigevärvningen Florian Wirtz och Conor Bradley som båda dras med muskelproblem. Det innebär att de missar lördagens match mot Nottingham Forest.

Ytterligare en spelare som det finns frågetecken kring är högerbacken Joe Gomez.

– Vi vill hålla honom tillgänglig. Det är en risk att spela honom sju gånger på 22 dagar. Han missade träningen i går men vi förväntar oss att han tränar i dag. Det är en utmaning men det bra är att vi har bra spelare tillgängliga, säger Slot på en presskonferens.

Liverpool ställs mot Nottingham Forest på lördag klockan 16.00.