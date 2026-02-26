Dystra besked om Kulusevski – säsongen kan vara över

Tottenham lämnar dystra besked kring Dejan Kulusevski.

Den svenske landslagsspelaren har ännu inte spelat den här säsongen och enligt tränaren Igor Tudor finns ingen garanti för comeback.

Foto: Bildbyrån



Dejan Kulusevski, 25, återhämtar sig från en knäskada som hållit honom borta från spel under hela säsongen. Någon snar återkomst är inte bekräftad och tiden börjar rinna ut innan säsongen är slut.

Tottenhams nye huvudtränare Igor Tudor medger att situationen är oviss.

– Jag hoppas att han kan komma tillbaka innan säsongen är slut, men just nu vet vi inte, säger Tudor enligt The Evening Standard.

Tudor, som tidigare arbetat med Kulusevski i Juventus, beskriver svensken som både professionell och mentalt stark, men konstaterar att skadeperioden varit tuff. En ny medicinsk utvärdering väntar inom kort.

Kulusevskis skadesituation påverkar också landslaget. Tidigare uppgifter har pekat på att han riskerar att missa Sveriges VM-playoff mot Ukraina i mars. Hur snabbt