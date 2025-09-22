Eddie Howe: ”Vi kommer att vara ett annat lag utan Isak”

Newcastle går tungt i Premier League och har bara vunnit en match.

Det menar Eddie Howe till viss del beror på att man inte längre har Alexander Isak att tillgå.

”Vi kommer att vara ett annat lag offensivt den här säsongen utan Isak”, säger Howe enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

0-0 borta mot Aston Villa, förlust med 2-3 hemma mot Liverpool, 0-0 borta mot Leeds United, 1-0-seger hemma mot Wolves och 0-0 borta mot Bournemouth.

Det är Newcastle Uniteds facit på de fem inledande matcherna i Premier Leauge. Det innebär att man står på sex poäng och just nu är 13:e bäst i serien.

Tränare Eddie Howe menar att det, till viss del, beror på att man saknar Alexander Isak.

”Det är nu tre 0-0-matcher på bortaplan för oss, vilket är ovanligt med vår offensiva spelstil”, säger han enligt ESPN och fortsätter:

”Men jag tror det är naturligt för oss att vi kommer att vara ett annat lag offensivt den här säsongen utan Isak”.

I nästa Premier League-match tar Newcastle mot Arsenal. Den spelas på söndag, med avspark 17.30.