Efter Bergvalls bortdömda mål: ”Har gått för långt”

Lucas Bergvall gjorde sitt första mål i Premier League.

Fem minuter senare dömdes det bort efter VAR-granskning.

– Jag tror inte att det var därför man tog in teknologin, säger Tottenham-tränaren Ange Postecoglou enligt ESPN.

Under lördagen ställdes Tottenham Hotspur mot tabelljumbon Southampton i Premier League.



Från start i hemmalaget spelade, som brukligt, 19-årige Lucas Bergvall.



Som om det inte var nog skulle också den svenske supertalangen göra mål – sitt allra första i Premier League.



Matchen var 33 minuter gammal när han, efter en frispark, slog in en retur från nära håll och förkunnade 2-0 till Spurs.



Det skulle dock inte stå sig allt för länge då det senare dömdes bort efter en mycket lång VAR-granskning, till Tottenham-tränarens förtret.



– Om du, för fem år sedan, berättade att vi skulle spendera fem minuter av en fotbollsmatch på att bara stå och vänta skulle jag aldrig ha trott dig, sade Ange Postecoglou efter matchen enligt ESPN och fortsätter:



– De drar de där linjerna – men är någon övertygad av dem? Det handlar inte om att skylla på någon… Men faktum är att vi väntade i fem minuter. Jag tror inte att det var därför man tog in teknologin.



Postecoglou ser heller inget stopp för teknologin i Premier League, även om han själv gillade den gamla skolan.



– Jag tror att det har gått för lång tid för att någon ska ta bort det. Vi brukade tillåta de assisterande domarna att ta de besluten och vi accepterade dem, avslutar Spurs-tränaren.



Tottenham vann matchen mot Southampton med 3-1.