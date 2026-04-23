Efter degraderingen – Scott Parker hänger löst

Burnley åkte under onsdagen ur Premier League.

Frågan är om lagets tränare Scott Parker följer med till Championship.

Enligt Sky Sports hänger hans jobb löst.

Efter 0-1 hemma mot Manchester City under onsdagen blev det officelt klart att Burnley degraderas till Championship inför nästa säsong.

Nu rapporterar Sky Sports att lagets tränare Scott Parker kan vara på väg att lämna klubben, trots att kontraktet sträcker sig över nästa säsong.

– Klubben har varit tvungen att studsa tillbaka de senaste åren. Det finns mycket att lära, och det är precis vad vi kommer att göra. Vi kommer att reflektera över var vi har brustit. Vi behöver ta reda på vad som har gått fel och komma tillbaka starkare nästa år, sa Scott Parker efter förlusten mot City.

Parker tog över Burnley i juli 2024 och ledde laget tillbaka till Premier League under sin debutsäsong. 45-åringen är även tränat Club Brugge, Bournemouth och Fulham.