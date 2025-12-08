Efter kritiken – Salah på Liverpools träning

Mohamed Salah har kritiserat Liverpool.

Under måndagen fanns han på plats på Liverpools träning.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Mohamed Salah är missnöjd med Liverpool. Efter kryssmatchen mot Leeds gick egyptiern till attack mot klubben efter att ha blivit bänkad för tredje matchen i rad. Stjärnan anser att han har blivit ”kastad under bussen”.

Under söndagen rapporterar Sky Sports att Salah är på plats på Liverpools träning inför matchen mot Inter.

”Mo Salah är här och anlände runt 9.30 i morse. Han kommer att ta sin plats bland de andra spelarna som tränar”, skriver Sky Sports.reportern Alan Irwing.

Liverpool ställs mot Inter i Champions League på onsdag med avsparkstid 21.00.