Efter långa frånvaron: Isak tillbaka på träningsplanen

Efter flera månaders frånvaro är Alexander Isak tillbaka i träning.

Nu väcks hopp om en comeback under våren.

Alexander Isak har tagit ett viktigt steg i sin rehabilitering. Anfallaren, som varit borta sedan december efter en skada, är nu tillbaka på träningsplanen. Engelska Sky Sports noterade nämligen att Isak under Liverpools träning var ute och joggade på planen.

Skadan uppstod i samband med en match mot Tottenham, och sedan dess har Isak arbetat sig tillbaka. Även om han ännu inte deltar fullt ut i lagträning är comebacken nu inom räckhåll.

Enligt uppgifter väntas han vara tillbaka i full träning under april, vilket öppnar för spel senare under våren.

Samtidigt närmar sig landslagssamlingen, där Graham Potter presenterar Sveriges trupp till VM-playoffet.

Även om matcherna i mars kan komma för tidigt, ger Isaks återkomst positiva besked inför framtiden.

Sverige möter Ukrainas landslag i playoff-semifinal den 26 mars, med en eventuell final mot Polen eller Albanien några dagar senare.