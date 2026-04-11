Ekdal från start – första gången på två månader

Brighton-borta den 2 januari.

Därefter har inte Hjalmar Ekdal fått starta för Burnley i Premier League.

Fram tills idag.

Foto: Bildbyrån

Hjalmar Ekdal har haft svårt att slå sig in i Burnleys startelva den senaste tiden. När Brighton kom på besök under lördagen fick dock den svenska mittbacken starta en ligamatch igen, för första gången på två månader.

Även då var det Brighton som stod för motståndet. Den gången vann The Seagulls med 2–0. När lagen möttes igen under lördagen skulle historien upprepa sig.

Den nederländska mittfältaren Mats Wieffer gjorde två mål och Brighton kunde ta med sig alla tre poängen från Turf Moor. Gästernas andra mål assisterades även av svenska Yasin Ayari.

Resultatet innebär att Burnley kommer få allt svårare att rädda sitt kontrakt i Premier League. Ekdals lag ligger näst sist och har hela tolv poäng up till säker mark, med sex matcher kvar att spela.

Hjalmar Ekdal har trots det minskande förtroendet startat 14 matcher för Burnley i Premier League.