Ekdal om osäkra framtiden: ”Har kämpat mig tillbaka”

Hjalmar Ekdals framtid i Burnley var oviss förra säsongen.

Nu har svensken gjort nio framträdanden i Premier League i år.

– Jag är verkligen glad över att bara få spela fotboll, säger Ekdal till tidningen Burnley Express.

Foto: Bildbyrån

Hjalmar Ekdal gjorde nio matcher för Burnley den gångna säsongen i Championship. Sedan blev det ett lån till nederländska FC Groningen. Inför säsongen var Ekdal osäker på om han skulle få följa med ”Clarets” upp i Premier League.

– Sist vi spelade i Premier League hade vi det lite svårt. Sedan förra säsongen var situationen kanske inte särskilt tydlig för mig. Jag var borta i ett halvår på grund av skada och åkte sedan ut på lån, så min plats i laget här var aldrig helt klar, säger han till lokaltidningen Burnley Express.

Den svenske landslagsmittbacken avslöjar att det var oklart redan i somras om han skulle bli kvar i tränare Scott Parkers lag.

– Även i somras var det inte riktigt tydligt från min sida vad klubben ville, så att vara här nu är över mina förväntningar och jag är verkligen glad över det.

Den här säsongen har Ekdal gjort nio framträdanden av 15 möjliga. Lika många som han gjorde föregående säsong.

– Jag har kämpat mig tillbaka, vilket jag är glad och stolt över, så jag är verkligen glad att bara få spela fotboll, säger Hjalmar Ekdal.

Burnley, som ligger näst sist i tabellen, ställs mot Fulham under lördagen.