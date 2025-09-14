Ekdal snuvades på Isak-duell: ”Tråkigt”

Hjalmar Ekdals Burnley förlorade mot Liverpool.

Men någon duell mellan Ekdal och Alexander Isak blev det inte.

– Det hade varit kul att få möta honom, säger mittbacken till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Burnley mot de regerande Premier League-mästarna Liverpool. Inför matchen stod det klart att Alexander Isak inte kommer att spela i matchen då han saknades i Liverpools trupp.

I stället blev den enda svensken på planen Hjalmar Ekdal som efter förlusten hade önskat en svensk duell i matchen.

– Verkligen tråkigt. Det hade varit kul att få möta honom men vi kanske möts i andra mötet, säger han till Viaplay.

Ekdal och Isak har spelat tillsammans i det svenska landslaget och mittbacken tror att Isak kan bidra mycket till sin nya klubb.

– Han är en unik anfallare. Om inte världens bästa anfallare, så en av världens bästa anfallare. Hans unika spelstil passar in i varenda lag i hela världen men jag tror att framför allt i Liverpool att hans dynamik kan passa in perfekt. Vi alla vet hur bra han är.

Matchen mellan Burnley och Liverpool slutade 0–1 efter ett sent straffmål av Mohamed Salah.