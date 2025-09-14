Ekdal snuvades på Isak-duell: ”Tråkigt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hjalmar Ekdals Burnley förlorade mot Liverpool.
Men någon duell mellan Ekdal och Alexander Isak blev det inte.
– Det hade varit kul att få möta honom, säger mittbacken till Viaplay.
Under söndagen ställdes Burnley mot de regerande Premier League-mästarna Liverpool. Inför matchen stod det klart att Alexander Isak inte kommer att spela i matchen då han saknades i Liverpools trupp.
I stället blev den enda svensken på planen Hjalmar Ekdal som efter förlusten hade önskat en svensk duell i matchen.
– Verkligen tråkigt. Det hade varit kul att få möta honom men vi kanske möts i andra mötet, säger han till Viaplay.
Ekdal och Isak har spelat tillsammans i det svenska landslaget och mittbacken tror att Isak kan bidra mycket till sin nya klubb.
– Han är en unik anfallare. Om inte världens bästa anfallare, så en av världens bästa anfallare. Hans unika spelstil passar in i varenda lag i hela världen men jag tror att framför allt i Liverpool att hans dynamik kan passa in perfekt. Vi alla vet hur bra han är.
Matchen mellan Burnley och Liverpool slutade 0–1 efter ett sent straffmål av Mohamed Salah.
Den här artikeln handlar om: