Liverpools undvek missräkning – Salah avgjorde i 95:e (!)

Alexander Isak saknades i matchtruppen.

Då höll Liverpool på att tappa poäng mot Burnley.

Mohamed Salah avgjorde på straff i matchens slutskede.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen hade Liverpools rekordvärvning Alexander Isak chans att göra debut när Premier League återstartade efter landslagsuppehållet. Då fanns anfallaren, som anslöt för motsvarande 1,7 miljarder kronor, inte ens med i matchtruppen mot Burnley.

– Jag kan försäkra fansen om att han kommer att vara med på onsdag (mot Atletico Madrid i Champions League), men den här matchen kom lite för tidigt, sa tränaren Arne Slot till Sky Sports tidigare under söndagen.

Då var Liverpool på väg mot en riktig missräkning när resultattavlan visade 0–0 när matchen gick till övertid. Men i matchens slutskede tilldömdes Liverpool en straff och Mohamed Salah gjorde inga misstag från elva meter.

1–0-segern var Liverpools fjärde raka vinst i Premier League.