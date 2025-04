Elanga med assist till Wood mot Tottenham

Tottenham Hotspur inledde uselt mot Nottingham Forest.

Bortalaget gjorde det motsatta.

Efter en kvart ledde Nottingham med 2-0 – och Anthony Elanga hade assisterat till ett av målen.

Under måndagskvällen ställdes Tottenham Hotspur mot Nottingham Forest i Premier League. Detta med Dejan Kulusevski och Anthony Elanga med från start.



I London inledde hemmalaget bäst och skapade matchens första chans redan i den andra minuten när Mathys Tel kom till avslut efter att ha tagit tillbaka bollen efter eget slarv. Avslutet gick dock i täck och var aldrig nära att hota.



I den femte minuten skulle dock bortalaget ta ledningen, i sitt andra anfall. Anthony Elanga slog in en hörna som till slut hamnade på fötterna hos Elliot Anderson som drog till. På vägen mot mål styrdes bollen något och ställde Vicario i Spurs-målet.



Med tio minuter på klockan skulle nästa smäll komma för Spurs. Detta efter att målskytten Elliot Anderson slagit ett inlägg till Chris Wood som stötte in 2-0. Målet skulle stå sig en dryg minut innan VAR-rummet meddelade att anfallaren var i Offside när bollen slogs.



Dryga fem minuter senare skulle 2-0-målet komma, efter att Anthony Elanga skickat in ett inlägg som Chris Wood kunde nicka in. Denna gång var anfallaren på rätt sida.



Assistpoängen var svenskens nionde i Premier League denna säsong.



I halvtid byttes Elanga ut.