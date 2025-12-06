Elangas Newcastle vinnare i svenskmötet mot Burnley
Under lördagen ställdes Newcastle United mot Burnley.
Från start spelade både Anthony Elanga och Hjalmar Ekdal.
Då gick hemmalaget segrande med 2-1.
I den 15:e omgången av Premier League ställdes Newcastle United mot Burnley på St. James’ Park.
Detta med Anthony Elanga från start i hemmalaget – och Hjalmar Ekdal i bortalaget.
Då skulle matchens första mål falla i den 31:a minuten, när Bruno Guimarães skruvade in en hörna direkt i mål.
Därefter skulle bortalagets ytterback Lucas Pires dra på sig ett direkt rött kort innan hemmalagets Anthony Gordon gjorde 2-0 från straffpunkten på tilläggstid i den första akten.
Den andra halvleken såg ut att bli mållös fram till den 94:e minuten, då Zian Flemming hittade rätt. Hemmalaget höll sedan ut och Newcastle United avancerar upp till en tiondeplats. Burnley är nästjumbo.
