Ellborg hyllas efter debuten: ”Mycket stabil”

Melker Ellborg fick chansen från start när Sunderland ställdes mot Leeds.

Nu får målvakten fina betyg för sin insats.

– Extremt imponerande debut, skriver The Northern Echo.

Foto: Alamy

Den 22-åriga svensken lämnade Malmö FF för nordöstra England under vinterfönstret. Efter att agerat reserv bakom Robin Roefs fick Melker Ellborg gör sin Premier League-debut borta mot Leeds, till följd av en skada på den nederländska förstemålvakten.

Sunderland tog med sig samtliga tre poäng från Elland Road och Ellborg lovordas nu för sin insats. Lokaltidningen Sunderland Echo ger målvakten betyget åtta av tio.

– Var väl skyddad av sina mittbackar men var trygg med bollen och gjorde genomgående bra ingripanden på fasta situationer. Kom inte i närheten av Stachs frispark vid det bortdömda målet för offside, men det var en riktigt giftig leverans. En mycket stabil debut under tuffa omständigheter, skriver tidningen.

Svensken belönas även med en åtta av The Northern Echo.

– En extremt imponerande debut. Behövde inte göra för många räddningar, men styrde över boxen med mycket självförtroende. Inga tecken på nerver.

Supportersidan Roker Report vill inte vara sämre. Även där får Ellborg både lovord och en åtta i betyg.

– Ett par nervösa ögonblick med fötterna tidigt i matchen, men sedan lugnade han ner sig och såg väldigt trygg ut. Blev inte särskilt hotad på fasta situationer, boxade undan bollen bra vid några tillfällen och gjorde några fina räddningar – en på en frispark och sedan en vid första stolpen med armen sent i matchen.

Sunderland spelar igen redan på söndag, då man ställs mot Port Vale i FA-cupens femte omgång. Det finns goda möjligheter för Melker Ellborg att starta även den matchen. Enligt Sports Illustrated kommer förstemålvakten Robin Roefs vara borta i 2-3 veckor till följd av sin skada.