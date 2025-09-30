Everton-spelarens kritik efter avstängningen: ”Obegripligt”

Kiernan Dewsbury-Hall har dragit på sig fem gula kort på sex matcher.

För detta har 27-åringen nu stängts av i en match.

”Vissa av dessa beslut är så svåra att fatta. Helt obegripligt”, skriver mittfältaren på plattformen X.

Foto: Bildbyrån

Premier League-säsongen 2025/26 är sex omgångar gammal. På dessa har Evertons Kiernan Dewsbury-Hall dragit på sig fem gula kort.

Det innebär att Evertons-spelaren redan har fått sin första avstängning på grund av ackumulerade gula kort. Den senaste varningen drog 27-åringen på sig under måndagen, då hans lag kryssade mot West Ham.

Nu riktar mittfältaren kritik mot somliga varningar han har mottagit under säsongsinledningen.

”Förlåt mig om jag har fel, och det kanske jag har, men vissa av dessa beslut är så svåra att fatta. Helt obegripligt”, skriver Dewsbury-Hall på X.

Även Evertons tränare, David Moyes, instämmer i mittfältarens kritik.

– Jag menar att det har varit en generellt dålig domar-nivå just nu. Jag tyckte att beslutet att ge Dewsbury-Hall en varning var ett riktigt sjaskigt beslut, säger han på presskonferensen efter måndagens match.