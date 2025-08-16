Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Ex-anfallaren skeptisk till Gyökeres: ”Passar han in?”

Author image
Redaktionen

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal har varit otroligt uppmärksammad.
Någon som dock inte är såld på svensken är den ex-anfallaren Troy Deeney.
”Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet?”, skriver Deeney.

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal har varit otroligt uppmärksammad i sommar och förväntningarna på svensken är höga.

Någon som dock inte är säker på att det kommer att bli en succé är den tidigare Premier League-anfallaren Troy Deeney.

”Det som frustrerar mig är att dessa spelare alltid placeras på en piedestal. Folk inser inte vilken skillnad det är på att spela i Portugal jämför med att spela i Arsenal, Manchester United eller Liverpool”, skriver han i The Sun.

Deeney ställer sig frågande till om svensken kommer att passa in i Arsenals spelsystem.

“Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet? Gör han att Bukayo Saka inte kan bryta och göra mål på samma sätt?”.

Arsenal inleder Premier League-säsongen borta mot Manchester United imorgon, matcher drar igång vid 17:30.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt