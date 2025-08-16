Ex-anfallaren skeptisk till Gyökeres: ”Passar han in?”

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal har varit otroligt uppmärksammad.

Någon som dock inte är såld på svensken är den ex-anfallaren Troy Deeney.

”Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet?”, skriver Deeney.

Någon som dock inte är säker på att det kommer att bli en succé är den tidigare Premier League-anfallaren Troy Deeney.

”Det som frustrerar mig är att dessa spelare alltid placeras på en piedestal. Folk inser inte vilken skillnad det är på att spela i Portugal jämför med att spela i Arsenal, Manchester United eller Liverpool”, skriver han i The Sun.

Deeney ställer sig frågande till om svensken kommer att passa in i Arsenals spelsystem.

“Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet? Gör han att Bukayo Saka inte kan bryta och göra mål på samma sätt?”.

Arsenal inleder Premier League-säsongen borta mot Manchester United imorgon, matcher drar igång vid 17:30.