Ex-anfallaren skeptisk till Gyökeres: ”Passar han in?”

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal har varit otroligt uppmärksammad.
Någon som dock inte är såld på svensken är den ex-anfallaren Troy Deeney.
”Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet?”, skriver Deeney.
Någon som dock inte är säker på att det kommer att bli en succé är den tidigare Premier League-anfallaren Troy Deeney.
”Det som frustrerar mig är att dessa spelare alltid placeras på en piedestal. Folk inser inte vilken skillnad det är på att spela i Portugal jämför med att spela i Arsenal, Manchester United eller Liverpool”, skriver han i The Sun.
Deeney ställer sig frågande till om svensken kommer att passa in i Arsenals spelsystem.
“Arsenal vet att han kan göra mål, men passar han in i systemet? Gör han att Bukayo Saka inte kan bryta och göra mål på samma sätt?”.
Arsenal inleder Premier League-säsongen borta mot Manchester United imorgon, matcher drar igång vid 17:30.
