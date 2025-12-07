Ex-spelaren ryter till mot Salah: ”Han orsakar problem”

Mohamed Salah känner sig ”kastad under bussen” av Liverpool.

Den förre ”Reds”-spelaren Danny Murphy tycker att egyptiern hanterat situationen fel.

– Genom att göra detta orsakar han problem för laget och för tränaren, säger Murphy till BBC.

Foto: Bildbyrån

Liverpool åkte på ett sent poängtapp mot Leeds under lördagen. För tredje matchen i rad var lagets stjärna Mohamed Salah bänkad. Något egyptiern inte var nöjd med och berättade att han känner sig ”kastad under bussen”.

– Jag har gjort så mycket för den här klubben genom åren, särskilt förra säsongen. Alla kan se det. Att sitta på bänken, jag vet inte varför. Jag känner att klubben kastar mig under bussen. Det är så jag känner, sa han till pressen efter Leeds-matchen.

Den förre Liverpool-spelaren Danny Murphy tycker att Salahs reaktion var fel.

– Genom att göra detta orsakar han problem för laget och för tränaren, och allt handlar om honom, säger Murphy till BBC och fortsätter:

– Det kan du inte göra. Oavsett om du håller med honom så hanterar du det inte så här.

Salahs situation i Liverpool har lett till att han kopplats ihop med flera saudiska klubbar som uppges jaga honom. Murphy tror inte att han lämnar Liverpool efter vintern.

– Jag tror att han kommer att spela igen. Jag tror att han kommer att få tid att lugna ner sig. Alla vill att en legend som Salah ska gå på god fot med ett underbart avsked, kanske i slutet av säsongen som fantastiska spelare har haft tidigare.

Salah står noterad för fyra mål och två assist på 13 framträdanden i Premier League den här säsongen.