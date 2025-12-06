TV: Salah till kraftig attack – ”Kastar mig under bussen”

Han är en av Liverpools största spelare genom alla tider.

Nu har han fått sitta på bänken i tre raka matcher – och är mycket besviken över det.

– Jag känner att klubben kastar mig under bussen, säger han enligt norska VG.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Liverpool borta mot Leeds United i Premier League i en match som slutade 3-3.

På bänken i bortalaget satt, för tredje gången på lika många matcher, Mohamed Salah.

Det har i sin tur fått 33-åringen att gå till attack mot Liverpool-tränaren Arne Slot och klubben i stort. Enligt norska VG sade han följande efter matchen på Elland Road:

– Jag kan inte tro det. Jag är väldigt besviken. Jag har gjort så mycket för den här klubben genom åren, särskilt förra säsongen. Alla kan se det. Att sitta på bänken, jag vet inte varför. Jag känner att klubben kastar mig under bussen. Det är så jag känner, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt tydligt att någon vill att jag ska få ta hela skulden. Klubben lovade mig mycket i somras och nu har jag bänkats tre gånger. Jag kan inte säga att löftena har hållits. Jag har sagt många gånger att jag har en bra relation med tränaren. Plötsligt har vi ingen relation, jag vet inte varför. För mig verkar det som att det är någon som inte vill ha mig i klubben.

Egyptiern fortsätter och berättar om den kommande matchen i Premier League – mot Brighton nästa helg:

– Jag ringde min mamma i går. Ni visste inte att jag inte om skulle starta i dag, men det visste jag. Jag sa till henne ”kom till Brighton-matchen”. Det spelar ingen roll om jag spelar eller inte. Jag ska njuta av det. Vi får se vad som händer, i mitt huvud kommer jag att njuta av det ändå, för jag vet inte vad som kommer att hända ändå. Matchen kommer att spelas på Anfield, så det blir mitt farväl innan jag åker till Afrikanska mästerskapen. Jag vet inte vad som kommer hända när jag är där.

Salah avslutar:

”Situationen är inte acceptabel. Jag kommer inte att kämpa för min plats varje dag, för jag har förtjänat den. Det här är fotboll”.





