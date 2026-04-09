Foto: Bildbyrån

Eze tillbaka – fortsatt frågetecken kring stjärnduon

Nilo Ek
Flera Arsenal-spelare är skadade.
Nu är Eberechi Eze tillbaka i träning.
Samtidigt saknas fortfarande Bukayo Saka och Martin Ødegaard.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ställs mot Bournemouth i Premier League efter landslagsuppehållet. Det har funnits en osäkerhet kring flera spelare i ”Gunners”. Under landslagsamlingen var det hela elva spelare som tvingades lämna återbud.

Under torsdagen var Eberechi Eze tillbaka i träning med laget efter att ha missat de tre senaste matcherna.

Samtidigt saknas spelare som Ricardo Calafiori och Jurrien Timber. Därtill är även stjärnorna Bukayo Saka och Martin Ødegaard fortfarande borta.

